俄烏邊境緊張情勢持續高漲，儘管俄羅斯持續否認入侵計畫，不過西方仍不敢鬆懈，就連烏克蘭人也被搞得心慌慌。就有一名烏克蘭母親扎格洛(Mariana Zhaglo)自掏腰包購買獵槍以備不時之需，甚至花了不少錢在學習各種狙擊課程，會這麼做是因為在烏克蘭當局還試圖告訴人民「放輕鬆、別害怕」之際，不如站出來為自己的國家努力奮戰。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)25日報導，52歲的扎格洛是三個孩子的媽，本身是一名建築師，生平沒有受過任何軍事訓練跟普通職業婦女一樣過著上下班的生活。據悉扎格洛已經加入烏國土防衛部隊，還參加兩週的狙擊課程。她甚至砸了上萬塊台幣在購買武器及裝備上，像是腳架、瞄準器、頭盔、防彈背心、彈藥等等，未雨綢繆的她還屯了許多罐頭軍糧以備不時之需。

「當我的鄰居朋友都在討論要去哪裡度假時，我是唯一一個意識到危機的人。」她更接著說：「如果俄軍攻進來，我和家人會一直待在這裡，這裡是我的根，我將在此奮戰。」

報導指出，因應來自俄羅斯的威脅日益加劇，烏克蘭國內越來越多年輕女性主動投身軍事預備役計畫，22日才在首都郊外的森林進行了基本戰鬥訓練，屆時敵方真的進攻而20幾萬人的正規軍又全面被攻陷，那麼這些生力軍將是重要的儲備軍力。

「作為一位母親，我不希望我的孩子承受國家身處的危險與威脅，我現在就要把它處理好。」