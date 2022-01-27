不少民眾頂著艷陽苦排2小時才領到號碼牌。（民眾杜先生提供）

農曆春節將至，中央宣布除夕至初三暫停施打疫苗，不少民眾頂著艷陽前往台北車站「隨到隨打站」排隊打BNT疫苗，現場量能從2400劑追加至2600劑，但仍有不少民眾撲空，中央隨即聯繫北市，期望北車能加開量能，台北市副市長蔡炳坤下午受訪表示，現場將加開400劑、總量達3000劑，預計會施打到晚間9點多。

台北車站原訂下午1時開打，共計提供2400劑BNT疫苗，考慮這幾天經驗，再加上今天是接種站過年前最後1天，因此增加到2600劑，豈料加開200劑仍無法滿足現場民眾需求，人潮仍舊排到車站外。

負責疫苗業務的副市長蔡炳坤下午也趕赴北車視察，他受訪時表示，隨到隨打的疫苗接種，確實較難預測現場人潮，今日的人數也的確比以往多，11時40分開始發號碼牌後，約莫到13時40分就將2600張號碼牌都發送完畢，但有不少民眾反應有施打需求。

蔡炳坤指出，期間他也接到指揮中心發言人莊人祥電話，詢問是否能加開量能，因此北市立刻與市立聯合醫院商量現有庫存，最終決定追加400劑，意即北車今日將打到3000劑最大量能，現在市府也準備好號碼牌開始發送，之後就要請民眾自行上網預約。

蔡炳坤強調，北市盡力做好疫苗業務，但仍舊希望民眾多多預約，較能按照時間、地點順利接種，比較不會有排隊問題，他也澄清現在北車接種疫續良好，感謝仁愛醫院配合指揮、提醒民眾，沒有群聚問題，預計今日會打到晚間9時許。

蔡炳坤說，北市第三劑從1月3日開打到現在，已有高達80萬的預約量，將近是台北市總人口的3分之1，會盡量呼籲市民需求，也希望民眾能多多配合現有預約制度。