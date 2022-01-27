南投縣長林明溱「獻聲」錄音，提醒民眾喝酒不開車，酒駕零容忍；27日由新聞及行政處長林琦瑜帶隊，到南投市家樂福進行走動式宣導，並委託賣場播放林明溱的錄音檔，逛賣場的民眾表示，第1次聽到特賣折扣以外的廣播，感覺很特別。

林琦瑜表示，農曆春節是很重要的節慶，親朋好友團聚難免小酌，因此，縣府和家樂福南投店、埔里店合作，在賣場透過廣播系統，密集播放由縣長的錄音檔，提醒民眾喝酒不開車。

家樂福中區公關經理高婉如表示，此次配合縣府交通安全宣導，除了張貼道安宣傳海報外，也會不定期播放縣長道安錄音檔，為交通安全盡心力。

林琦瑜指出，警方將持續辦理防制酒駕專案勤務，藉由強力執法維持安全的交通環境，執法取締只是手段，最重要的還是民眾的自我約束，呼籲大家切勿心存僥倖飲酒上路，避免憾事發生。兩人以上同行先指定駕駛，酒後可搭計程車、大眾運輸或找代駕，保障自己與他人的生命安全。

南投縣去年酒駕造成7人死亡，雖然比前年減少3人，但仍讓人感到遺憾；交通事故有6成發生在路口，因此，縣府發送的應景紅包袋印製「禮讓、平安伴我行」，提醒用路人行經路口要特別小心，汽、機車駕駛人要禮讓行人。

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