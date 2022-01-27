歐盟27日表示，已向世界貿易組織（WTO）對中國提起訴訟，指中國對立陶宛採取歧視性的貿易做法。

2021年11月，中國將與立陶宛外交關係降為代辦級，抗議立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」。雙方貿易緊張關係也升溫，傳出立陶宛產品通關遇阻、跨國企業被施壓不得使用立陶宛生產的部件等，惟中方否認。

歐盟指出，根據世貿組織規定，中方貿易制裁不僅倍含歧視性且為非法，損害立陶宛和歐盟其他國家的出口商。據稱，限制措施還指向來自其他歐洲國家包含立陶宛零件的出口商品。

外媒引述歐盟委員會副主席Valdis Dombrovskis表示，這些措施對單一市場的完整性構成威脅，因為會影響歐盟內部貿易和歐盟供應鏈，並對歐盟產業產生負面影響。他並表示，歐盟「艱難地」收集證據來記錄中國針對歐洲產品的限制措施，因為這些行動是非正式進行，而且許多歐洲公司因為擔心北京報復而不願意配合。

報導稱，立陶宛工業聯合會表示，大約130間公司無法將產品運至中國或在海關清關。歐盟官員表示，被阻貨櫃的經濟價值大約為2650萬歐元。不過報導指出，歐盟27日的舉動是象徵意義大過實質，因為要通過WTO爭端解決機制來處理此案，將需要數年時間。即使歐盟贏得初步裁決，中國也可提出上訴。而在歐盟發起該案後，中國有60天時間與歐盟磋商。若問題不能解決，布魯塞爾可要求成立一個WTO小組。這些程序通常會超過最長9個月的規定時限。