疫情在近兩年對我們的生活帶來廣泛的影響，支付也不例外。消費者轉往線上的比例前所未見，原以為只是暫時的支付習慣轉變已成為新日常。現今，電子商務消費規模（不含旅遊）已達2019疫情前的1.5倍，且近六成的消費者認為支付習慣已永遠改變。生活轉移至線上的趨勢同時加速了數位支付發展。簽帳支付金額在過去一年更成長了兩成，這在全球各地都可見相同趨勢。

Visa指出，即便未來仍存在許多不確定性，在支付數位化與消費者習慣改變下，已有許多趨勢開始成型，特別是重新聚焦消費者需求的趨勢，Visa更列出2022年值得關注的五大支付趨勢。

趨勢一：感應支付興起，即便許多商務場景在過去幾年已轉往線上，人們仍會在實體通路消費。全球超過70％的實體交易皆為感應支付，超過70個國家與地區的感應支付滲透率高於五成。Visa最新「消費者支付態度調查3.0」顯示，感應支付在台灣和香港最受消費者愛用，在台灣有超過五成（51％）消費者表示愛用，包含感應式卡片及感應式行動支付。Visa預期這個趨勢將持續成長。

趨勢二：先買後付（BNPL）崛起，先買後付能協助可能身為自營業者，或尚未累積信用分數等無卡消費者的需求。Visa消費者支付態度調查3.0，已有8成以上台灣消費者使用信用卡分期付款，使用BNPL的消費者則在一成以下，在台灣這個成熟的信用卡分期付款市場中，先買後付服務的確鎖定尚未滿足的金融族群以及使用痛點，並帶來了創新。

趨勢三：加密貨幣逐漸成熟，Visa全球調查顯示，關注加密貨幣成人中，有過半希望銀行能提供加密貨幣產品；而已擁有加密貨幣的受訪者中，則有近四成可能將主要銀行轉到有提供加密貨幣產品的銀行。許多央行也正在評估發行央行數位貨幣。金融機構也需要盡快擬定加密貨幣策略，幫助消費者順暢、安全地進入加密貨幣生態系。

趨勢四：B2B支付消費化，預期B2B支付將產生消費化的趨勢。隨著即時支付、透明度和可追蹤性被優化及整體消費者支付體驗現代化，Visa也預期將有更多優化現有B2B金流的需求。

趨勢五：銀行逐漸「開放」，開放銀行對消費者和企業都能帶來好處。開放銀行將消費者的數據所有權歸還給消費者，並為消費者帶來更創新的金融產品與服務。

Visa強調，在數位化的未來中，能克服未來挑戰的，是那些真正以消費者為中心，並產品強調客戶需求的企業。