台南市25、26日接連傳出3起本土確診案例，其中，肉圓店女員工染疫後仍趴趴走，也傳染給丈夫，因夫婦曾涉足新化年貨大街，活動因此停辦，各界一度擔心疫情一觸即發，所幸，台南市衛生局今天公布，該案目前為止相關接觸者檢驗結果均呈陰性。

另外，針對台南昨天也新增一起確診者足跡，新北市個案18612，1月22、23日到台南與朋友聚餐，共匡列6位接觸者居家隔離，目前採檢4位陰性、2位結果仍未出。

衛生局指出，26日公布的60多歲善化區男性案18561，匡列7位職場接觸者進行居家隔離、1位肉粽店職員自我健康監測；25日公布之案18533除匡列7人居家隔離外，另匡列18位接觸者進行自我健康監測，經安排PCR採檢後，除案18561確診之外，其餘檢驗結果皆為陰性；新北市個案18612匡列6位接觸者居家隔離，經採檢後4位結果為陰性，2位檢驗結果未出。

台南市衛生局今天表示，案18533除匡列7人居家隔離外，另匡列18位接觸者進行自我健康監測；經安排PCR採檢後，除了案18533丈夫、案18561確診之外，其餘都是陰性。而案18561也匡列7位職場接觸者進行居家隔離、1位肉粽店職員自我健康監測，檢驗結果也都是陰性。

為協助市民建立自身免疫保護力，衛生局指出，即日起可透過台南COVID-19疫苗接種預約系統預約1、2劑，接種當日請攜帶身分證、健保卡、接種紀錄卡（黃卡）前往接種地點。1922平台（公費疫苗預約平台）可預約追加劑（第3劑），須接種基礎加強劑的市民，可洽衛生所預約。

台南市統計至1月26日，第1劑疫苗涵蓋率78.8％、第2劑70.7％、第3劑追加劑涵蓋率16.0％。