為紓解貨櫃車進入中島商港區壅塞，大量加派人力投入查驗，。（高雄港務公司提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄港群聚持續延燒，27日新增8例本土確診個案，均與高雄港傳播鏈相關。高雄港區也持續設置篩檢站採檢中，8天來共累計篩檢數已達2萬222人。港務公司更研發App，在各管制站由港務公司工作人員使用App輸入身分證，就能確認比對進港人員是否依限完成篩檢。船舶維修也全面禁止開工，禁止登船。

未篩檢人員不得進入港區，港務公司自行研發管制站篩選查詢App，在各管制站由港務公司工作人員使用App輸入身分證，就會跑出採檢資訊，包含地點時間和次數，確認比對進港人員是否依限完成篩檢，如果本身就有健保App也可出示使用，若不符合規定者嚴禁入港，同時記錄造冊通知所屬公司。

港務公司將持續通知應篩檢人員，如未完成第一次PCR篩檢或第二次篩檢逾期，無法通知人員，改通知其所屬公司禁止上工，黃區人員比照辦理。27日中島商港區截至下午2點為止現場篩檢人員1273人，從20日至27日，8天來共累計篩檢數已達2萬222人。

另外，黃區已篩檢人員由業者造冊，於27、28兩日完成發放快篩劑，並得兩日內在家中完成快篩，並以健保卡和快篩結果相片造冊回傳。港區3處篩檢站將開設到1月29日，未完成第二次PCR篩檢者，只要間隔24小時即可再至前述篩檢站進行篩檢，希望港區工作者能把握時間在28、29兩日完成第二次PCR篩檢。

持續在高雄港中島商港區應變中心坐鎮的交通部次長祁文中，也於會議中指示四大重點。首先，船舶維修全面禁止開工，禁止登船，除非有緊急或涉及安全需要登船時，須專案申請經航港局核准，同時提出24小時內的陰性證明，依照航港局登船強化作為辦理，另外要求船代負起管理責任。

第二、國內客貨航線船員和船上工作人員應於27日完成造冊(期間1／12~1／26)提供衛生單位，就地完成PCR篩檢，未確認篩檢陰性前，禁止上下船作業；第三、國際商港入境船員下船入境維持現況，於指定地點進行深喉篩檢後，至防疫旅館進行14日居家隔離。

最後有關停泊漁港工作船載送人員管制措施：(1)靠泊浮筒商船，比照停靠碼頭商船，由VTS(船舶交通管理系統俗稱信號台)通知舷梯升起，不得上下人員。(2)協調港警加強巡邏及監視各海域，如有工作船接近或停靠在港船邊，立即進行盤查，未經核准者禁止上船，違反規定移送航港局依規定裁處。(3)停靠浮筒商船，所有登船申請(含修理、補給等)均應透過船務代理公司提出，經航港局核准後始得依港埠登船作業管理防疫規定登船，並傳送相關單位管控，違反規定即移送裁罰。