歲末年終是熱鬧團圓的季節，昨天（26日）上午，福建福州的「華優匯創閩台家園台灣青年就業創業基地」舉辦團圓聚會。今年基地特別設計了「愛在家園，留榕台青新春圍爐守歲日」主題活動，邀請福州台青和友人們一起歡聚圍爐。

活動以遊戲競賽的方式進行，「五福臨門包餃子大賽」分為吉、福、旺、春、發五隊，50名閩台家人、友人同台競技比賽各種手藝，透過彼此間的互動讓兩岸的青年更加熟識，表達了台胞在閩發展融合互助走心的「兩岸一家親」。最後每個人都在「榕城許願樹」上留下對新年的美好祝願，期許兩岸青年在榕發展順心過好年。

「華優匯創閩台家園台灣青年就業創業基地」在福州市總工會和國企華榕集團的支持下，秉持「以台引台幫扶台青在閩創業就業」的宗旨，協助台青創業項目在閩發展，成立至今入駐台企超過20家，公司類型以文創、文化體育、康養及藝術培訓為主。

其中來自台中的黃守堃入選福州脫胎漆器髹飾技藝項目市級傳承人、來自台北的李宛芯獲得2021福州市海峽兩岸(福州)職工三創大賽銅獎、從雲林來閩發展的台灣區跆拳道冠軍選手陳燕亭也順利取得福建省跆拳道協會理事資格。