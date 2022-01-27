新光金(2888)今年以「數位創新，永續傳承」作為年度策略主軸，持續創新轉型，今年將預計招募人數近4000人，並於3月起陸續於全台進行校園徵才活動。

近年新光金積極延攬年輕世代加入，今年預計招募3000多名外勤業務菁英、理財行銷人員、證券營業員等，另外將招募超過100位數位金融資訊及行銷人才，並將培訓50位主力儲備業務主管及MA管理菁英及超過300個各類內勤專業職缺。

新光金表示，近年積極落實ESG及實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs），徵才不再局限於金融本業。因此除了金融財務背景，也注重永續金融、數位金融、資訊科技、電子商務、金融法務等人才招募。

此外，今年新光金將持續推動科技賦能、全員轉型的理念，啟動第二屆「SPARK Heroes」數位科技人才培育計畫，以金控人才培育平台，整合跨公司人才培育資源，聚焦於數位AI科技與數據等金融科技領域，並搭配領導力與專案管理的解鎖訓練，培育計畫成員成為兼具實務歷練與科技賦能的集團關鍵人才。

子公司新壽今年為強化組織發展，將招募3000名業務菁英與精算、投資、核保理賠等內勤。為拓展數位業務及友善金融服務，也廣邀具備資料探勘、統計分析及市場行銷的「數位資訊、行銷、服務人才」加入。

新光銀行徵才需求包含儲備幹部、數位金融、財富管理、行銷業務、經營企畫、客群分析、洗錢防制專業人員等。今年新光銀行「儲備幹部(MA)計畫」預計招募15名上看百萬年薪儲備幹部，以二年期間密集培訓，內容包括分行基礎作業訓練、總行各部門業務實習歷練；為全面深化「數位轉型」，今年MA招募也將升級為AI線上面談，求職者登入雲端系統，進行情境問答後，AI系統將依據求職者表現初步評估，落實數位轉型的便捷性與高效益。

元富證券結合證券商資產管理與投資研究核心能力，今年列出包括「數位資訊人員」、「數位金融數據分析員」、「財務工程人員」、「金融商品交易員」、「計量策略研究員」、「產業研究員」等重點職缺。

新光投信近年進入快速成長期，基金商品績效成績亮眼，未來也將持續尋找各領域人才，提供新進員工完整的教育訓練及穩健成長的公司環境。