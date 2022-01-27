桃園宣布3項餐廳新規範周六起實施，其中餐廳附設卡拉OK暫停開放，引發外界質疑KTV為何不同步，市長鄭文燦釋疑，餐廳附設卡拉OK是不特定人使用，風險較高。他也提到西堤有員工染疫，但錢都目前看來沒有，已發305通細胞簡訊一個個通知採檢。

面對KTV照開卻要餐廳封麥引發質疑，鄭文燦解釋是按照風險高低不同去設限，在餐廳或者小吃店附設的卡拉ok，經常是吃完飯後不特定的客人使用卡拉OK，風險較高，所以才會宣布暫停，搭配餐廳內用座位減半、內用離開座位要戴口罩等限制。

鄭文燦強調錢都涮涮鍋跟西堤餐廳案不同，因西堤餐廳有員工確診，影響時間、範圍會比較大，但目前初步疫調看來，錢都涮涮鍋是1月16日有4組顧客交叉感染，疫調人員也很仔細調查感染者坐的位置，主要是因為它的室內空間比較狹隘，因此祭出包括人流、通風等要求，這是未來錢都營運必要的。

鄭文燦說，面對錢都已有4組顧客確診，市府已經發了305通細胞簡訊，有訂位資料的200多位也一個一個通知採檢，大部分都已完成採檢，再度呼籲16日有錢都足跡者都踴躍出來採檢。他也提到，加貝爾幼兒園跟錢都涮涮鍋2傳播鏈有交叉的源頭，但是整個源頭還要進一步追查。