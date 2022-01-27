福島食品即將解禁，新北市長侯友宜今（27日）表示，一切以食品的安全、守護人民的健康為最大的優先，這是最大的目的，然後不管是中央或是地方政府，都要做好嚴格的把關。

福島食品解禁箭在弦上 國民黨：堅定捍衛國人食安健康
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