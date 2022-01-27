福島食品將解禁 侯友宜：以人民的健康為最大優先 17:222022/01/27 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福島食品即將解禁，新北市長侯友宜今（27日）表示，一切以食品的安全、守護人民的健康為最大的優先。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福島食品即將解禁，新北市長侯友宜今（27日）表示，一切以食品的安全、守護人民的健康為最大的優先，這是最大的目的，然後不管是中央或是地方政府，都要做好嚴格的把關。 福島食品解禁箭在弦上 國民黨：堅定捍衛國人食安健康 全台最大蘋果經銷商德誼：新iPhone銷售年增看逾一成 #福島食品 #優先 #最大 #解禁 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞東醫院再爆2人確診 侯友宜揭Ct值：要特別注意 10:062022/01/26 生活 福島食品解禁還在溝通協商 民進黨立委：農曆春節前不會宣布 13:272022/01/26 政治 政院人士 福島食品解禁 春節前不會宣布 04:102022/01/27 生活新聞 雜誌編輯確診眾星慌 侯友宜：匡列40人都是陰性 10:352022/01/26 生活 憂疫情傳播鏈爆發 侯友宜：春節9天連假是關鍵 09:322022/01/26 生活 《韓股》憂美升息迫近 韓股寫近1年半最大跌幅 15:572022/01/27 財經 納豆病情不明 侯友宜說話了 09:572022/01/27 娛樂 北交所減持潮 市值一哥解禁3億股 04:102022/01/27 全球財經 直言核食進口擋不住 蔡壁如：一張公文就能解禁 15:262022/01/27 政治 核食傳將開放 侯友宜：地方嚴格稽查把關 09:522022/01/27 政治 侯友宜曬8年前照片感動曝一政策 吸萬名網友讚爆 10:152022/01/27 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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