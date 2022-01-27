旺宏教育基金會長期致力於推廣科普教育及培育創新科技人才，更持續21年積極扶植台灣藝術家投入創作，近日獲得文化部頒發「第15屆文馨獎—常設獎銅獎」肯定，表揚支持台灣文化藝術發展，由基金會執行長張宜如代表受獎。

旺宏教育基金會指出，為培育台灣優秀年輕科技人才，該會連續21年舉辦「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」，累積至今已有近4萬名師生熱情參與，頒發獎學金超過新台幣1億7000萬元，去年底也剛獲得教育部長潘文忠頒授「社會教育貢獻獎─團體獎」的榮耀。

除了深耕科學教育，旺宏教育基金會也全力扶植年輕在地藝術家及偏鄉美學教育，每年均邀請台灣新銳藝術家量身打造金矽獎與科學獎獎座，每屆的獎座設計都是獨一無二的全新創作，每年資助金額超過百萬元，讓更多年輕在地藝術創作被看見，基金會已與近30位藝術家合作，讓科技創新與藝術創作有了完美結合。

此外，旺宏更舉辦公益藝文聯展，鼓勵科技人培養多方的興趣及才華，並曾舉辦「以愛為名」畫展，義賣所得捐助新竹縣市偏鄉學校推廣美學教育，同時邀請新竹縣尖石鄉偏鄉學童參訪台灣科學教育館及故宮博物院，讓學童也能欣賞奧塞美術館19世紀印象派大師的真跡。

基金會執行長張宜如表示，旺宏電子是竹科少數擁有逾百坪獨特產品展示空間的公司，位於公司總部的「創新產品與技術展示館」，特別規畫了1區藝文特區，除了展示同仁的藝術創作，近年來每年皆邀請不同的藝術家作品進駐，展演豐富多元的創作，曾經展出的知名藝術家包括余燈銓、黃輝雄及宋璽德。

未來也將持續支持台灣藝術創作，提供更多科技人認識及共享藝術創作之美，讓台灣最迷人的軟實力有更多發揮的平台。