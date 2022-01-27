桃園市平鎮區的一名75歲曹姓老婦人，26日晚間突然發現孫女不在家，向媳婦說要外出尋找後隨即出門，轉眼間老婦就不見人影，嚇得老婦媳婦立即報警協尋，最後老婦因體力不支癱坐在平鎮區和平路邊，被北勢派出所巡邏員警發現，老婦人才平安返家。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，家住平鎮區環南路且略有失智的曹姓老婦人，26日晚間18時許，突然在家遍尋不著12歲的孫女，以為孫女還在外面遊玩未返家，心急如焚的跟媳婦說要外出尋找，媳婦聽到來不及阻止，隨後跟上卻已不見母親蹤影，嚇得全家外出尋找，無奈尋找未果，焦急地衝進派出所報案協尋，希望警方能協助尋回母親。

派出所員警獲報後，考量老婦人年事已高，且適逢下班交通尖峰，路上車流較大，擔心老婦人發生意外，除立即請勤務指揮中心通報鄰近單位協助找尋外，並立即指示全派出所動員以老婦人住家為中心找人，展開地毯式的搜索，還好員警細心，不久後即在距離老婦人住家一公里外的和平路找到癱坐路邊的老婦人，員警除了趕緊查看老婦人狀況外，並護送老婦人返回派出所。