中國投資人經歷過充滿挑戰的牛年後，展望虎年，富達國際股票投資總監Catherine Yeung指出，有三大利多因素將支持陸股迎來虎嘯豐年。

全球數百萬人於今年2月1日迎接農曆新年，迎接虎年來臨，當各市場開始收緊貨幣政策，但中國卻背道而馳，仍採貨幣寬鬆政策，這將有利股市表現。

Catherine表示，近期市場焦點集中於通膨憂慮、政策緊縮言論、投資風向轉變、資金從「偏貴」成長股流出等趨勢，分散投資及留意評價變得較過往任何時期更為重要，而目前中國市場正符合這兩個條件，加上 陸股還有三大利多，分別是─貨幣政策持續寬鬆、監管高峰可能已過、陸股評價具吸引力。因此，相信虎年將為投資人帶來巨大契機。

Catherine進一步指出，根據歷史經驗，市場波動狀況每每是提供最佳投資契機的時刻。預期未來12個月，中國市場的企業獲利成長將逾15％。目前中國市場的本益比，無論是相對於其歷史平均水準，或是相較全球其他市場現在的水準而言，均具吸引力。一如既往，投資獲利的關鍵，在於個別企業股價隨時間推移逐步顯現其潛在的獲利能力。尤其富達研究分析團隊持續積極接觸各企業，深入了解他們如何應對營運環境變遷以及監管的變化等，使富達無論評估增加現有持股或尋求新的投資標的等投資決策，都更具信心。