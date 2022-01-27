陳嘉玲回來啦！上一季開播後，即造成轟動的台式幽默喜劇《俗女養成記》，講 述台灣六年級女生的成長故事，第二季除了由謝盈萱、吳以涵、陳竹昇、楊麗音、于子育等 原班人馬回歸，還加入天心演出新角色。全劇共10集，將於1月29日起每週六晚間9點在公視主頻播出。

俗女2 講述台灣六年級女生的成長故事，延續第一季的喜劇敘事基調，採用大小陳嘉玲雙線敘事，精彩回歸。（公視提供）

《俗女養成記2》將故事聚焦於陳嘉玲辭掉北部工作回到老家台南，買下老宅定居後的新生活 ，41歲的她，突然意識到「沒有時間了！」使出渾身解數想要留住青春，面臨更多未能化解的 女性難題；邁向人生的「下半場」，陳嘉玲從塑造出自己的「家」出發，親自設計、油漆、釘板，為此掛彩跑急診也在所不惜，就算被媽媽說是「鬼屋」，也堅持打造理想中的新屋。

身兼導演與編劇的嚴藝文也在近期分享自己跟隨了戲裡陳嘉玲的腳步，花光老本買了一間老房子，正期待著自己的新家裝修完成，但她開玩笑表示，「我沒有陳嘉玲那麼厲害，靠自己的雙手一手佈置，可能我害怕會進出醫院急診室吧！」徵求大家提供家電與家具給她參考；談起《俗女2》的製作，嚴藝文坦言：「壓力爆大！簡直是抱著必死的決心在進行！」

為了打破第一季的敘事結構，這次挑戰把時空全打散的方式呈現是在虐待剪接師，隨著製作預算增加，在編劇，剪接跟音樂上都投入了更多心力，相信可以讓觀眾感受到第二季規格全面升級，質感更為提升。

謝盈萱飾演陳嘉玲，41歲的她，邁向人生的下半場，面臨更多未能化解的女性難題。（公視提供）

演出女主角「陳嘉玲」的謝盈萱，在戲裡展現靈活演技，爆哭、大笑，連她自認最不擅長的 「裝可愛」都挑戰了，盡心達到導演的理想要求，謝盈萱在受訪時崩潰大喊，「請大家認真去看，我們不是在亂演耶！喜劇很難的耶！」，她笑著說，喜劇是從悲劇演化出來的，所以才會又笑又哭，這次的故事內容完全不同，期待觀眾先放下對於《俗女1》的印象，一起用新的角度來欣賞這部戲劇。

《俗女養成記2》將在1/29起，每周六晚間21:00-23:00於公視主頻連播兩集。更多戲劇節目播 出資訊敬請鎖定官方SNS。

謝盈萱買下被飾演媽媽的于子育(右)稱為「鬼屋」的老宅，從塑造出自己的「家」出發，展開人生的下半場。（公視提供）

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