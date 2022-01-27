女星吳婉君是八點檔的熟面孔，她2018年在《炮仔聲》一人分飾兩角，演活文靜女和嗆辣角色，讓吳婉君演藝事業再攀高峰，親民的吳婉君也不吝嗇分享生活大小事，她日前就在臉書豪PO剛睡醒的超自然居家照，吳婉君亂髮、腫臉全都露，雖然她自嘲：「我起床就這麼醜」，但網仍對吳婉君給予高評價，大讚是自然美。

吳婉君日前曬出剛起床一頭亂髮以及化好妝髮的對比照，她有感寫下：「我說，人啊！永遠不要放棄裝扮自己，剛起床長這樣，很難沒有起床氣吧！電影裡的唯美起床都是騙人的啦」，只見吳婉君頭髮亂翹、臉水腫，雖然她幫自己的雙眼打上馬賽克，但仍可看出她沒有精神，彷彿還想睡回籠覺。

吳婉君也幽默說：「從被窩裡爬出來，心不甘情不願」，不過她膚質依舊白皙、光亮，膚況相當不科學，網友也紛紛留言誇：「可是左邊覺得有自然美的感覺餒」、「左邊挺美的」、「飄逸的很自然」，還有人直呼：「美女，怎麼裝醜還是美」，還釣出吳婉君回應：「我沒有裝醜，我起床就這麼醜」，但也因為吳婉君起床的亂髮照太真實，就有人留言「難以置信」，對此吳婉君則展現高EQ說：「我就是一個凡人，跟大家都一樣」。

吳婉君真性情PO剛睡醒照狂圈粉，而吳婉君雖然身形嬌小，不過她身材比例很好，擁有傲人上圍、纖細蠻腰和甜美外型，加上吳婉君是八點檔的熟面孔，也讓她擁有「本土劇女神」的美名，不過談到感情，吳婉君則自認愛恨分明，面對愛情或友情，吳婉君都抱持「不委屈、不將就、不強求」態度，並嚴格要求自己把工作做到最好狀態。