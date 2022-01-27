今天（1月27日）下午，大陸國防部舉行例行記者會，大陸國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙大校答記者問。

有記者提問，近日，美日外長、防長舉行「2＋2」線上會議併發表聯合聲明，渲染「中國威脅」，聲稱中國正破壞基於規則的國際秩序，給地區和世界帶來挑戰。此外，美日還大肆炒作台海議題，有專家認為，美日正把台海政策向實操化推進。請問中方對此有何評論？

吳謙表示，美日粗暴干涉中國內政，編織虛假信息惡意抹黑中國，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉。

吳謙說，說到基於規則的國際秩序，世界上只有一套規則，那就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本准則，而不是基於「小圈子」利益的所謂規則；世界只有一種秩序，那就是以國際法為基礎的國際秩序，而不是少數國家所主張的利己主義秩序。在規則和秩序問題上，美日根本沒有資格指責中方。

吳謙表示，至於「中國威脅」，這是一則重復了千遍的謊言，早該被掃進歷史的垃圾堆。反觀美日，不斷強化在東海、南海的軍事布勢，開展針對性極強的軍事挑釁行動，其背後折射出的冷戰對抗思維值得國際社會高度警惕。

吳謙強調，必須指出，台灣是中國的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。造成當前台海緊張局勢的根源，是民進黨當局和「台獨」分裂勢力勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。美日渲染所謂「中國威脅」，炒作台海議題，是在助長民進黨當局謀「獨」氣燄，給「台獨」勢力發出錯誤信號。這才是台海和平穩定的最大威脅。

吳謙指出，美日試圖介入台灣問題，是一個危險的動向。在這個問題上，美日陷得越深，將來會痛得越烈。在捍衛國家主權和領土完整上，中國人民解放軍的決心意志堅如磐石，能力手段不斷增強，絕不只是說說而已。