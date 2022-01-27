美國聯邦貿易委員會(U.S. Federal Trade Commission,FAC)禁止世界最大軍事集團洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)企圖以44億美元收購艾羅噴射火箭公司(Aerojet Rocketdyne Holdings Inc)，該公司已是美國最後一家獨立的飛彈推進系統供應商，要是再被洛馬公司所併，可能會造成行業壟斷。
防衛世界(Defense World)報導，FTC在美國哥倫比亞特區地方法院提起訴訟，希望由以法院禁令停止該筆交易。行政審判定於2022年6月16 日開始。
艾羅噴射目前獨立於其他軍事集團之外，可以向各集團都提供動力、推進和武器系統。“因此FTC的控訴表示「要是該交易繼續進行，洛馬很可能壓迫競爭對手國防承包商，進一步壟斷國防產業，這對美國國家安全是不利的。」
FTC官員霍莉•維多瓦(Holly Vedova)說：「洛馬集團現在已是美國軍方可選擇的為數不多的飛彈供應商之一，如果他們完成這筆交易，將使洛馬集團有能力切斷其他國防商製造競爭飛彈所需的關鍵組件….如果沒有競爭對手，洛馬可以抬高價格，創新能力與品質卻可能下降。」
文章來源：U.S. Federal Trade Commission to Block Lockheed’s $4.4 billion Acquisition of Aerojet Rocketdyne
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