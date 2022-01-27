國民黨規劃在農曆年後啟動2022縣市長布局，其中金門縣陷整合危機，立委陳玉珍日前透露參選機率6成，被問到有民調顯示支持度遠落後金門縣長楊振浯，陳玉珍今天接受廣播專訪說，那是縣府進行施政滿意度調查的民調，完全不可信，若可信的話，且縣府以此自滿，縣長就應建議黨中央立刻做民調決定，結果一翻兩瞪眼。

對於是否出戰金門縣長，陳玉珍表示，最近都在審查今年度總預算，導致沒辦法靜下心思考選這件事，雖然自去年就有許多人勸進，但重點在於自己對人生規劃與期許。

陳玉珍提到，去年參選意願大概只有5％，但每次回金門時都很多人勸進，代表民眾不滿意，不過她也知道縣長施政很辛苦，只能說「勸進之聲，不絕於耳」，過年期間要好好思考，因為目前擔任立委得心應手，甚至也有選民覺得在中央做事很好，或是告訴她繼續等待時機，因此各種聲音都有。

陳玉珍分析，金門是藍軍優勢區，但也不是全部支持國民黨，只能算是非綠，以去年公投來看，偏向藍營取向的約86％，投綠營的約13％。

陳玉珍指出，年底金門縣長選舉，縣長楊鎮浯與議員李應文都會參選，「宗親政治」具有關鍵影響力，2018年楊振浯跟陳福海競選之所以會勝出，是因為楊鎮浯跟李氏宗親結合，加上2018年韓國瑜效應，也進一步幫楊取勝，而2022這次，李應文出來選就會分到楊的票，「而我與陳福海兩人就是關鍵，不過陳氏宗親會協調，我們兩個人不會一起出來」。

陳玉珍說，且上次選舉陳福海票數僅差楊鎮浯801票，如果陳氏宗親會只推出一個候選人，楊氏跟李氏又分裂，那陳氏勝選的機率就會比較大。