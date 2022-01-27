去年10月26日在台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，最後的領獎期限為1月26日，由於中獎人並未現身，獎金將全數充公，歸入公益盈餘。
還記得在台南市安南區的「財神發公益彩券商行」以及「錢來旺彩券行」各開出一注頭獎，合計獎金1.64億元的大樂透頭獎得主趕在最後一刻才出面領獎嗎？不過，這次台中的頭獎得主並沒有上演同樣戲碼，獎金也將充公。
根據台彩統計，以往沒有人兌領的大獎中，以台北市民生西路開出的威力彩頭獎2.5億元金額最高，其次是高雄市新與區開出大樂透頭獎1.99億元。
去年10月26日在台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，最後的領獎期限為1月26日，由於中獎人並未現身，獎金將全數充公，歸入公益盈餘。
還記得在台南市安南區的「財神發公益彩券商行」以及「錢來旺彩券行」各開出一注頭獎，合計獎金1.64億元的大樂透頭獎得主趕在最後一刻才出面領獎嗎？不過，這次台中的頭獎得主並沒有上演同樣戲碼，獎金也將充公。
根據台彩統計，以往沒有人兌領的大獎中，以台北市民生西路開出的威力彩頭獎2.5億元金額最高，其次是高雄市新與區開出大樂透頭獎1.99億元。
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