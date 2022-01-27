雖然台股已封關，但因美國聯準會（Fed）確立鷹派立場，外資加大匯出力道，新台幣延續貶勢，一舉跌破27.8元，終場收在27.806元兌1美元，再創逾一個月新低，貶值6.1分，已連續三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量10.09億美元。

外匯交易員指出，Fed今年首場利率決策會議結論出爐，確立將提前在3月初縮減購債至零，且3月啟動升息，並討論縮減資產負債表，市場認為已確立更加鷹派的立場，外資因此擴大匯出資金回防，使得新台幣貶勢加重，反觀出口商拋匯卻相對安靜，更失去有力支撐，使得盤中最低來到27.808元。

外匯交易員認為，台股受美股拖累無法華麗封關收小黑，外資還在觀望Fed會議，但隨會議結論顯示更鷹的態度，加上台股反正要等到農曆年後開紅盤，外資因此偏向先匯回，等年後再做打算，如無意外，預料匯市牛年封關，新台幣應是收貶居多。