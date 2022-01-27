法德藥（4191）受惠治療高血壓的琥珀酸美托洛爾緩釋片，確定納入中國大陸全國藥品第七次集中採購清單內，2月中已開出採購需求量，加上美國出貨恢復之下，法人預期，2022年營收將可望再創巔峰。

法德藥目前已有兩大重磅產品富馬酸喹硫平緩釋片（Quetiapine Fumarate ER Tablets）與琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER Tablets），是採中、美雙報策略，在該兩大市場出貨順利下，也帶動營收穩步上揚。

琥珀酸美托洛爾緩釋片是常見的高血壓藥物，不過因劑型特殊，量產技術挑戰性很高，即使原廠專利到期超過10年，原廠藥加授權學名藥（AG）仍占據約20％的市場份額。法德藥子公司佛山德芮可製藥獨特量產技術，可立即進入量產並快速上市銷售，成為公司營收拉升的主力產品。

法德藥表示，美國經銷商受疫情影響，銷售不如預期，因此該公司更換原先合作的美國當地經銷商，重新於各通路正常鋪貨，持續搶占美國市場。

法德藥2021年第四季起營收快速回升，12月營收4596萬元，不僅重回成長軌道，更創下9個月來新高，去年全年營收3.97億元，較同期成長38％。

琥珀酸美托洛爾緩釋片美國市場每年銷售值約6億美金，需求量約27億顆；中國米內資料庫統計，美托洛爾緩釋片2020年在中國公立醫療機構及中國城市實體藥店終端合計銷售額超過30億元人民幣。法德藥的琥珀酸美托洛爾緩釋片在美國出貨穩定攀升之外，近期已納入中國大陸全國藥品集中採購清單之中，倘能順利得標中選，則可提升出貨快速成長。美、中兩大市場的快速拓展，法德藥今年營收可望再挑戰新高。

除了開發高技術門檻的困難學名藥與利基學名藥外，法德藥的研發成果也陸續顯現，近年來密集取得學名藥證，今年已取得三張藥證，均將以最快速度上市銷售，包括：抗憂鬱症Venlafaxine ER Tablets 75mg、150mg，獲得美國FDA正式核准並取得藥證；抗慢性鐵質沉著症派鐵可溶錠125毫克，取得台灣衛生福利部TFDA藥品許可證；抗B型肝炎恩替卡韋片（Entecavir Tablets）取得中國NMPA學名藥藥證。

此外，法德藥目前仍有數種藥品正在審評中，包括抗癲癇、抗思覺失調症、糖尿病、高血壓等藥品，將持續為公司注入成長動能。

法德藥並積極尋求全球代工合作機會，發展CDMO業務，增加多元化的代工品項與劑型，以其技術本位的競爭優勢，搶攻千億美元商機。藥廠設立在中國廣東省，原料藥可就近供應，並可減少原廠進入中國市場的屏障，對原廠有降低成本及促進銷售的重要助益，為法德藥與客戶創造雙贏契機。