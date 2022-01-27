男星納豆（林郁智）24日因頭痛不適，在女友依依（陳依依）陪同下就醫檢查，竟出現腦壓過高和出血症狀，隨即住院接受手術，目前正在醫院休養中，已無生命危險；儘管納豆還在住院，依依仍打起精神敬業地正常上工，今（27）日是納豆入院後她第一次露面，也說出真心話「還是會難過」。

納豆24日身體不適，就醫診斷後發現有腦壓過高和出血，在本人和家屬評估後安排引流手術，消息曝光後他的演藝圈好友們和粉絲都很擔憂，但他的經紀人恩恩也發布聲明，「正在恢復期中，暫不能對外聯繫，也請各位給予那豆休養的空間」；女友依依也轉貼聲明，表示「真的非常謝謝大家的關心」。

據悉，因為疫情關係，依依雖然很擔憂納豆身體狀況，卻無法待在醫院陪伴，所以決定打起精神且收拾好心情準備工作；根據《TVBS新聞網》報導，在納豆腦出血住院後，今日依依參與《11點熱吵店》錄影，這是她在納豆入院後第一次公開露面。

錄影期間依依還是敬業地笑臉迎人，呈現她的最佳狀態，但還是不想多談納豆生病的事情，僅透過經紀人表示，「目前的心情算是比較平靜了，不過偶爾還是會難過」。