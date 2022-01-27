昨日(1/26)美國聯準會決議維持目前利率水準不變，並透露若條件許可最快將於3月份會議升息之決定，同時表示將於後續的會議開始討論縮表的計畫。3家金融機構對於FED明確鷹派立場，給予「正向」評論。

渣打銀行認為，市場已提前反應聯準會大幅升息情境，目前聯邦基金期貨市場預計聯準會今年升息4到5碼，貨幣政策正常化彰顯的是聯準會對於經濟復甦的信心，未來6-12個月內，估計聯準會的政策利率不至於會提高到會威脅風險資產牛市的水準。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑認為，本次聯準會看似鷹派，但原先市場預期3月升息兩碼的情境並未發生，預計3月及6月各升息一碼，5月份開啟縮表的機率高。預期市場焦點將回到企業獲利，若經濟如聯準會預期已逐步回至正軌，則整體企業財報和財測表現應趨於正面，進一步支撐整體股價表現。

統一投信則認為，市場仍在消化FED更為鷹派態度，未來推升股價的動力將回歸至獲利及營運基本面，獲利成長動力強的產業及個股，在下跌後反而是進場布局良機。FED政策態度能夠更加鷹派，隱含美國景氣仍處於穩定擴張階段，足以支撐貨幣緊縮帶來的影響，待市場恐慌情緒消退後，股市終將反應美國強勁的基本面。FED在考量緊縮貨幣政策時，主要目的為壓抑過高的通膨，而非去破壞在貨幣及財政政策雙管齊下，好不容易才拯救起來的經濟。目前股市仍維持大箱型區間震盪，以選股為重，將著重在成長性夠強的產業以及個股，為主要操作方向。原本市場預估2022下半年才開始的股市修正，現因FED政策態度快速轉鷹，已經提前反應在第一季，在市場超跌下，將可逢低伺機佈局，將可擁抱更豐厚的超額報酬。

翁毓傑認為，若短期恐慌情緒出現大幅飆升情形，可視為中長期股市進場良機；根據歷史經驗，當恐慌情緒指標VIX來到30以上後續有較高機率出現反彈，若可承受短線震盪風險的投資人可採逢回進場方式佈局。