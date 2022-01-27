國發會公布，110年12月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，與上月修正值37分持平，燈號續呈黃紅燈；領先指標雖轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

110年12月為37分，與上月下修值持平，燈號續呈黃紅燈。9項構成項目燈號皆維持不變。

另外，領先指標不含趨勢指數為102.31，較上月下降0.02%。同時指標不含趨勢指數為103.17，較上月上升0.35%。落後指標不含趨勢指數為105.31，較上月上升0.81%。

國發會表示，外需部分，受惠全球經濟穩步回升，加以5G、車用電子、高效能運算等創新科技應用持續推展，推升傳產及科技產品需求續強，帶動12月貿易、生產及金融面指標持續擴增；內需部分，節慶活動、跨年商機及政府推出振興五倍券等措施帶動下，批發、零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增。

展望未來，出口方面，全球經濟可望持續成長，加以新興科技應用持續擴展，動能可望維持；投資方面，國內半導體廠商持續加大在台投資，台商回台投資延續，加以綠能投資持續擴增，均有助推升國內投資動能；惟Omicron變異株快速擴散，供應鏈瓶頸問題仍存，加以主要國家調整貨幣政策、地緣政治衝突風險升高，均增添未來不確定性，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。