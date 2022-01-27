聯發科(2454)今(27)日舉辦法人說明會，由副董事長暨執行長蔡力行、財務長顧大為共同主持，聯發科看好2022年在手機、智慧裝置平台以及PMIC(電源管理晶片)三大領域成長動能強勁下，預估年營收成長將逾20%，毛利率目標為48%~50%。

蔡力行強調，即使2022年終端市場仍具不確定性，但聯發科仍能持續成長，預期受惠於較佳的產品組合及強勁的技術升級，2022年營收成長可望超過20%，毛利率目標為48%~50%，也因此，200億美金的年營收已近在咫尺，除了手機業務的穩健成長，聯發科也積極投資運算、聯網技術以及智慧終端平台，因此，預估未來三年營收年均複合成長率(CAGR)將達中雙位數百分比(mid-teens%)，且所有的營收類別皆有強健的成長。

聯發科看好在手機、智慧終端平台以及電源管理晶片等未來強勁成長趨勢下，預期潛在市場(TAM)將由2021年的800億美金，成長至 2024年的1400億美金。

手機部分，蔡力行表示，各區域的5G升級以及旗艦市場的拓展將是今年主要的成長動能，預期今年全球5G手機滲透率將會由近40%成長至50%以上、約7億支，聯發科期望在5G滲透率已達80%的大陸市場維持領先，並預期5G手機出貨量的成長將主要來自其他地區，今年聯發科在大陸以外地區的5G出貨量將可較去年倍增，除了在Sub-6GHz領先的產品布局，聯發科的毫米波單晶片也已受到全球主要電信運營商的認證，預計將於下半年在國際市場量產。

在智慧裝置平台方面，聯發科在WiFi 6、WiFi 6E、5G、Bluetooth 5.0等領域仍處於技術升級的初期，未來仍有數年的成長機會， 除了在既有平台上的技術升級，他強調，透過這些領先技術在新平台的拓展及掌握新市場機會的能力，也將可在今年開始看到成果。

在PMIC(電源管理晶片)方面，蔡力行表示，技術加速升級所帶來的結構性需求成長將可延續至2022年，聯發科技在運算、通訊、消費、車用及工業等領域都有提供電源管理晶片的解決方 案，其中，與聯發科集團平台合作的業務如手機及智慧終端裝置所帶來的營收，在今年會持續強勁成長，並佔電源管理營收比重約達30%，而非集團平台相關的業務包括快充接頭、Type-C及記憶體相關的電源管理晶片成長將會更加快速，其中車用及工業應用展現最高的成長率，合計將佔今年電源管理營收比重10%以上。