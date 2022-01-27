國發會今日公布12月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，與11月修正值37分持平，燈號續呈黃紅燈，領先指標雖轉呈微幅下跌，但是同指標呈現持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

國發會表示，修正11月燈號的原因，為工業生產指數略有調整，修正後轉為37分，燈號從紅燈轉為黃紅燈，而12月也持續為黃紅燈。

國發會解析，綜合判斷分數還處於接近紅燈的黃紅燈，景氣並無任何的變化、還是很熱絡。

外需部分，受惠全球經濟穩步回升，加以5G、車用電子與高效能運算等效能創新科技應用持續推展，推升傳產與科技產品需求續強，帶動12月貿易、生產及金融面指標持續擴增，內需部分，節慶活動、跨年商機以及政府推出振興五倍券，批發、零售及餐飲業營業額較前一年擴增。

展望未來，出口方面全球經濟可望持續成長，加以新興科技應用持續擴展，動能可望維持；投資方面，國內半導體廠商持續加大在台投資，加以綠能投資持續擴增，有助推升國內投資動能。

惟Omicorn變異株快速擴散，供應鏈瓶頸問題仍存，加上主要國家調整貨幣政策，地緣政治衝突風險升高，均增添未來不確定性，仍須密切關注後續發展，妥為因應。