基隆市暖暖平交道，因遮斷桿起降秒數間隔太短，時常發生車輛卡在軌道狀況，甚至連救護車和警車都曾受困，地方多次要求台鐵改善，終於獲得回應，29日起將派保全員在平交道「看守」，維護列車及人車通行安全。市議員王醒之則譏諷，「感謝台鐵遲來的善意」。

暖暖平交道周邊路幅狹窄，遮斷桿時常僅升起不到10秒鐘又下降，導致用路人反應不及，經常發生「卡」車意外。去年10月初，暖暖消防分隊廖姓消防隊員駕駛消防車出勤，行經該平交道時，遇上僅升起6秒遮斷桿，導致消防車尾被打中，消防員遭罰9萬元罰鍰、吊扣駕照1年。

市議員王醒之、鄭文婷去年11月中旬舉辦會勘，要求台鐵重視並改善，但遲遲未有解決方案。直到12月又有一輛警車因反應不及卡在鐵軌上，立委蔡適應得知後，會同台鐵運務段、電務段，以及暖暖里長陳建興、暖同里長林明坤等人，再次到場會勘，台鐵當場表示，已發包施作智慧化平交道工程，並承諾優先改善八堵、暖暖到宜蘭段。

近日，台鐵發函通知相關單位，29日起，每天上午6點到晚上10點會增派2名保全員，在暖暖街平交道出勤，確保平交道淨空，維護列車及人車通行安全，並要求電務處加速辦理「平交道智慧化電子連鎖系統」工程，工期2026年底完工，將優先施作暖暖平交道部分，預計2025年中完成。

台鐵指出，看守平交道保全員將由警方調度，此外，已要求事先接受人員或車輛闖入、設備故障等處置標準作業訓練，並熟悉現場地形、車輛等特性，一切務必遵照鐵警局勤務規畫，執行守任務。市議員王醒之得知後，將消息發布在臉書告知民眾，但也譏諷「感謝台鐵遲來的善意」。