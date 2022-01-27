號稱屏東旗艦版遊戲場的「潮好玩幸福村」27日試營運，不僅小孩期待、大人更興奮。（謝佳潾攝）

號稱屏東旗艦版遊戲場的「潮好玩幸福村」27日試營運，不僅小孩期待、大人更興奮。（謝佳潾攝）

號稱屏東旗艦版遊戲場的「潮好玩幸福村」27日試營運，不僅小孩期待、大人更興奮。（謝佳潾攝）

號稱屏東旗艦版遊戲場的「潮好玩幸福村」27日試營運，不僅小孩期待、大人更興奮。（謝佳潾攝）

號稱屏東旗艦版遊戲場的「潮好玩幸福村」27日試營運，不僅小孩期待、大人更興奮。（謝佳潾攝）

號稱屏東旗艦版遊戲場的「潮好玩幸福村」27日試營運，不僅小孩期待、大人更興奮，占地6.35公頃除有超大沙坑、擺盪大索及7.5米雙塔攀爬網、5米躲貓貓瞭望台溜滑梯外，還能野餐、放風箏，家長開心遛小孩兼享悠閒時光。

縣長潘孟安指出，「潮好玩幸福村」原名潮州社福園區，前身為忠誠營區，擁有百年歷史，而今華麗轉身，不再是單一化的社福園區，成了具備多元功能的全方位園區，同時也是孩子訓練膽量、肌耐力的專屬遊樂場。

潘孟安說，幸福村共融遊戲場的設計，是以自然探索、冒險體驗及整個城市都是孩子的遊戲場為理念，除有孩子最愛的超大沙坑區、小小平衡木、擺盪大索、無障礙圓盤座椅等外，還有使用台灣木材自製的原木遊具，小朋友可從不同路徑爬進爬出，玩樂兼具探索及啟發性。

此外，還有深具挑戰性的7.5米高紅色雙塔攀爬網、及5米高躲貓貓瞭望台溜滑梯，以及大片草原供大小朋友野餐、放風箏，潘孟安說，任何人都可以在幸福村找到自己喜歡、想做的事，小孩遊戲、大人社交、連身障者都能透過無障礙動線逛園區。

「孩子放電，我放空。」陳姓家長說，通常帶小孩出去放電，自己也不得閒，但在幸福村就不一樣了，因為可以野餐讓大人也找到事情可做，在幸福村遛小孩蠻悠閒的。

縣府指出，幸福村除有遊戲場、潮州區家庭福利服務中心、托育資源中心、身障者社區日間服務佈建據點、長青幸福館、輔具中心、復康巴士等單位進駐服務外，目前正打造「設計我們的世界—潮好玩」，將自台北國立科教館引進科教展，預計3月底試營運。