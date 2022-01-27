習近平春節前赴山西看望基層 16:452022/01/27 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 習近平製作糕點。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 春節前夕，大陸國家主席習近平赴山西考察調研。26日下午，他先後到霍州市師莊鄉馮南垣村、汾西縣僧念鎮段村，走進村民家中看望，實地了解山西災後恢復重建、秋冬補種、確保群眾安全溫暖過冬，以及鞏固拓展脫貧攻堅成果、接續推進鄉村振興等情況。 習近平會見巴赫 倡世界更團結 新北市春節前大賣場聯合稽查 副市長率隊把關食安、公安及防疫 #山西 #看望 #汾西 #習近平 #春節前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀ATM新鈔 春節前估提領逾千億 04:102022/01/24 金融．稅務 習近平籲各國 採負責任經濟政策 04:102022/01/18 全球財經 中國大陸與中亞五國建交30周年 習近平：攜手共命運 一起向未來 21:482022/01/25 兩岸 春節前提早兩周開跑 台銀ATM領新鈔 估逾200億 04:102022/01/18 金融．稅務 習近平會見巴赫：奧林匹克運動倡導的「更團結」是當今時代最需要的 20:252022/01/25 兩岸 紐時：2008奧運到今年冬奧 北京不屑再討好國際 15:282022/01/23 國際 政院人士 福島食品解禁 春節前不會宣布 04:102022/01/27 生活新聞 中紀委六次全會 習近平：腐敗和反腐敗較量還在激烈進行 21:262022/01/18 兩岸 習近平：實現共同富裕 不搞平均主義 04:102022/01/18 產業財經 習近平：腐敗和反腐敗較量還在激烈進行 04:102022/01/19 焦點新聞 新北市春節前大賣場聯合稽查 食安公安及防疫嚴格把關 17:202022/01/25 寶島 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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