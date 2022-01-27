春節前夕，大陸國家主席習近平赴山西考察調研。26日下午，他先後到霍州市師莊鄉馮南垣村、汾西縣僧念鎮段村，走進村民家中看望，實地了解山西災後恢復重建、秋冬補種、確保群眾安全溫暖過冬，以及鞏固拓展脫貧攻堅成果、接續推進鄉村振興等情況。

習近平會見巴赫 倡世界更團結
新北市春節前大賣場聯合稽查 副市長率隊把關食安、公安及防疫
#山西 #看望 #汾西 #習近平 #春節前