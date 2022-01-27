年底縣市長選舉，六都的選情成為各界關注的焦點之一。根據一份民調顯示，有超過6成市民信任並滿意台中市長盧秀燕的施政表現；同時，盧秀燕若對上綠營可能推派的候選人前交通部長林佳龍、立委蔡其昌和何欣純，支持度均大幅領先。對此，前民進黨立委郭正亮表示，年底22縣市一起選，外界的焦點都在台北市跟桃園市，台中不太可能是焦點。

台中市市長盧秀燕。（圖／本報系資料照）

台灣指標民調今天(26日)公布的民調顯示，有61.7%的台中市民表示信任盧秀燕市長，23.9%表示不信任，14.4%未明確回答；台中市民有64.2%表示滿意盧秀燕的施政表現，25.2%表示不滿意，10.5%未明確回答。

台灣指標民調也針對2022年的市長選舉進行民調，若由盧秀燕和林佳龍競選，目前民調支持度為：盧秀燕52.0%、林佳龍22.1%，5.7%不投票/投廢票，20.2%未明確回答；若由盧秀燕和蔡其昌競選，目前民調支持度為：盧秀燕52.6%、蔡其昌16.8%，5.7%不投票/投廢票，24.9%未明確回答；若是盧秀燕和何欣純競選，目前民調支持度為：盧秀燕53.2%、蔡其昌15.6%，5.3%不投票/投廢票，25.9%未明確回答。

該民調調查範圍為台中市29個行政區；調查對象為設籍在調查範圍內，年滿20歲的民眾。本次抽樣調查1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

郭正亮26日上《中天新聞》政論節目「正常發揮」，談及盧秀燕最新民調，他表示，國民黨中彰投縣市長3個都是女的，民進黨如果彰化派立委陳素月或立委黃秀芳，南投可能派蔡培慧，台中市長如果派立委蔡其昌出來選，等於5個女的1個男的，又年底是22個縣市一起選，台中怎麼可能是焦點？月初的台中二選區立委補選，是全國都在關注，完全是總統大選的規格在打，綠媒連續罵了2個多月。但年底這麼多縣市一起選，外界的焦點都在台北市跟桃園市，怎麼會有空去理台中？

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郭正亮續指，而且大家算一算盧秀燕已經領先20%以上了，很可能會想差這麼多就算了，因為綠媒的焦點都在台北的蔣萬安身上，台北市現在來看是「三角督」的局，因此，綠營現在想把柯文哲副手黃珊珊民調拉到15%以上，搞不好綠營還可能拚一把翻盤。

郭正亮也透露，綠營已經準備好一堆資料，都是蔣萬安的，早就知道了啦！節目主持人丹申廣問郭「有哪些資料？」郭正亮表示，很多！周玉蔻這幾天已經開始罵了，在質疑蔣萬安血統、身世，選戰已經開打了，一定會去翻蔣家的舊帳，反正焦點絕對不是盧秀燕，盧秀燕如果可以打，綠營早就出手了。