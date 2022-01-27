關於國美館館長梁永斐兼代史博館館長一事，近期有許多討論，今（27日）有媒體報導，討論梁永斐代理史博館館長的人事案時，以「永字輩客家精神省著用」、「因為帶有較重的客家用人概念而被稱是『客家文化部』」字句形容，對此，文化部認為有歧視客家人之意，發表聲明要求公開道歉。

《典藏ARTouch》今（27）日刊登「九品芝麻官、行之未然的文化部組織機構改造－以梁永斐兼任國美館、史博館館長為例」一文，在評論梁永斐代理史博館館長的人事案時，公然指控「永字輩客家精神省著用」、「因為帶有較重的客家用人概念而被稱是『客家文化部』」。

文化部長李永得表示，只因為他本人及梁永斐館長是客家人，就使用歧視客家族群的字眼，來影射文化部用人以族群考量，而非專業考量。李永得指出，這不但與事實不符，而且這些用詞已構成對客家族群的公然侮辱。

李永得表示，文化部所有的政策及人事，均可受公評，也會虛心接受各界批評與指教。但是對使用族群歧視與偏見的文字，絕對無法接受與容忍。除予以強烈譴責外，並要求該雜誌與作者，應公開道歉。