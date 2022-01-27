台中市東區26日發生槍擊命案，林姓死者與趙嫌約某超商外「喬事」，趙突然舉槍朝林男頭部先開1槍，林倒地後接著再補1槍，但警方在現場僅找到1顆彈頭，另第2顆彈頭始終找不到，檢察官27日下午與法醫至市立殯儀館解剖驗屍，出動法醫研究所X光勘驗車，進行遺體全身掃描鑑定死因，現場檢方表示，將由襄閱說明案情。

警方指出，林姓死者與趙嫌為舊識疑似有金錢上糾紛，趙嫌昨持槍朝林頭部射擊2槍，造成林男死亡，但命案現場始終未尋獲全部彈頭，懷疑是否卡在死者體內，便出動X光勘驗車進行遺體全身掃描，確認有無彈頭後再行解剖。

檢警表示，槍擊案件有時因無法確認死者體內有多少彈頭，常造成法醫解剖鑑定死因的困難度，故為確認死者體內是否仍存有彈頭，以利後續死因鑑定及槍彈鑑識，法醫所於3年前年耗資千萬採購X光勘驗車，於法醫解剖前以X光掃描死者全身，以確認彈頭位置，再進行法醫解剖。