本土疫情擴大，由於這波有許多輕症及無症狀患者，民眾憂心可能無形中增加染疫風險，對於有人認為戴兩層口罩更安全，有醫師公布戴兩層口罩跟一層口罩防疫效果的差異，並透露根據日本研究，戴兩層口罩恐暗藏一個致命危機。

胸腔內科暨重症醫師黃軒今(27)日在粉專表示，美國疾病管制局CDC曾提出一份建議指出，經在實驗室測試多種口罩之後，發現若在不織布口罩（外科口罩）再多加一層布口罩，對於降低病毒飛沫傳播給他人，有顯著效果。

此外，日本近期也針對戴不同種類與組合的口罩時，病毒微粒的流動進行模擬，結果發現隨便配戴一個口罩時，其飛沫阻檔效果只有69%；而正確配戴口罩、完全不露口鼻時，飛沫阻檔效果可達81%，若能進一步將不織布口罩貼緊臉部，其飛沫阻檔效果會再提升至85%。

至於配戴兩層口罩，例如在不織布口罩外多加一層布口罩，且完全貼合臉部、不露口鼻的情況下，飛沫阻檔效果雖然可增加到89%，但同時也容易有呼吸困難等缺點。

黃軒強調，不管是戴一層或兩層口罩，其實口罩密合才是重點，除了「戴好，戴滿，戴正確」，更要「戴得密合，戴得住」，這樣才能發揮真正的保護力，尤其是在人多或用餐的地方，更要正確配戴口罩。