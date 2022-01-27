聯發科（2454）2021年全年獲利大賺七個股本，每股淨利高達70.56元，副董事長暨執行長蔡力行預期，本次現金股利配發金額，每股將可望高達72～76元。若以配發金額最高76元計算，現金殖利率將會達到7.07％。

蔡力行指出，以美金對台幣匯率1比27.7計算，預估第一季營收將在1312億至1415億之間，與2021年第四季相比，約成長2～10％，與2021年同期相比，成長21％到31％，毛利率預估為47.5～50.5％，費用率預估為營業23～27％。

蔡力行指出，在堅強的營運基礎下，我們有信心在未來保持強勁的現金流，因此2021年4月宣布將常態現金股利配發率提高至80～85％，並推出為期4年的特別現金股利計畫，每年額外配發每股16元的特別現金股利。

蔡力行表示，基於2021年的70.56元每股盈餘，2022年每股發放的現金股利預計在72至76元之間，實際金額仍待董事會決議通過。以封關前的收盤價1075元計算，現金殖利率將會達到6.70～7.07％。