交通部高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究紀綜合規劃報告審查會議中敲定高鐵宜蘭站站址，為第五案折衷方案，位在宜蘭縣政中心南方350公尺處，屆時南港至宜蘭只需要20分鐘。

27日審查會議，重點是希望能凝聚中央與地方共識，並以地方折衷站址方案辦理後續環評作業，有三點結論，首先，交通部在國土整體發展與區域均衡的架構下，建構「西部高鐵、東部快鐵」之高快速環島鐵路網為政府當前施政重點。高鐵延伸宜蘭計畫主要目的在提供台北宜蘭間四線軌道，提升東部聯外軌道運輸容量及速度，改善東部一票難求問題，並引導台鐵樹林始發的部分列車調整至宜蘭始發，舒緩台鐵樹林至七堵瓶頸的運輸壓力，達成北北基宜區域均衡發展的目標。

此外，高鐵延伸宜蘭計畫路線方案經與北北基3首長透過溝通平台研商，凝聚共識達成以避開翡翠水庫集水區之路線方案進行後續規劃，另站址方案經交通部兩次前往宜蘭地方說明後，以地方折衷案較具共識，本計畫請鐵道局以地方折衷案辦理後續環評作業，及依與會單位意見補充修正報告書，後續就特定區開發、高鐵站區聯外交通改善及營運規劃相關議題，適時與宜蘭縣政府及高鐵公司溝通研商。

最後，本計畫暫以地方折衷案為高鐵站址優選方案，並將開發高鐵車站特定區，請鐵道局協助宜蘭縣政府於本計畫二階環評辦理期間，就特定區整體聯外交通、土地開發、國土計畫及都市計畫變更等議題研議相關計畫，後續據以陳報行政院啟動相關計畫，俾利銜接搭配高鐵延伸宜蘭計畫，及帶動宜蘭地區整體發展。

至於先前礁溪民眾不滿選址地點？交通部表示，會完整規劃聯外道路以及接駁、轉乘要做完整規劃。