屏東挖眼案、鐵路殺警案等震驚社會的案件，都與精神障礙犯罪有關，不過又因這些犯罪者有精神障礙，可能有減刑甚至不罰的處分，讓民間質疑有縱放之疑慮。立法院今天三讀《刑法》相關法案部分條文修正，精障犯罪者監護期滿5年後，檢方認定有延長必要者，可聲請延長最多3年，此後每次可聲請延長最多一年，且無次數限制。

《刑法》原本規定的監護期間為5年以下，但「鐵路殺警案」等案件引發社會質疑，行政院為此提出修法，增訂執行期間屆滿前，檢察官認為有延長必要，得聲請法院許可延長，每次延長期間為3年以下，此後仍可繼續聲請延長，每次以一年為限，但無次數限制。

檢察官認為有延長必要者，得聲請法院許可延長，執行中認為無繼續執行的必要者，法院得免其處分的執行，執行或延長期間內，應每年評估有無繼續執行的必要。

立法院也三讀通過《保安處分執行法》部分條文修正，檢察官執行監護處分，得依受處分人情況給予多元處遇，包括令入司法精神醫院、精神醫療機構、身心障礙福利機構、接受特定門診治療等方式，讓檢察官按情形來指定執行。

此外，審判過程中，若法官訊問後認為犯罪嫌疑重大，且有事實足認其精神障礙有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，令入司法精神醫院、精神醫療機構、身心障礙福利機構、接受特定門診治療施以暫時安置，暫時安置期間每次6個月以下，檢察官認為有必要可聲請延長，每次不超過6個月，暫時安置累計不得超過5年。

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