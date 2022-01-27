台東縣池上鄉觀光夜市成為全台東第1個合法納管的鄉鎮夜市。（池上鄉公所提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣池上鄉觀光夜市在池上鄉公所經過數個月努力輔導後，順利取得合法納管。池上鄉長張堯城說，除了台東市區的四維及正氣觀光夜市外，池上鄉是台東15個鄉鎮中，第1個獲准合法納管的觀光夜市，邀請民眾白天到池上一覽縱谷美景，晚上繼續留在池上逛夜市。

悠遊享受縱谷田野風光，池上的生活步調、居住品質及自然環境，已成為國內外遊客到訪優先選擇的城市。張堯城說，池上做為台東縣重要觀光據點，希望遊客在白天追隨航空廣告裡金城武的腳步，在池上鄉騎著腳踏車，漫遊波光粼粼的大坡池、綠油油之田園，晚上更可帶全家人一起逛夜市。

位在池上鄉中正路、仁愛路及忠義路的池上觀光夜市，經鄉公所核發路權及輔導成立攤商協會，及台東縣府審核食品安全、環境衛生、消防設施及環境衛生計畫均符合規定，經過4個月努力，終於在20日獲縣府同意，成為台東市四維及正氣觀光夜市外，第1個合法納管的鄉鎮夜市。

張堯城指出，觀光夜市有近70個攤位，營業時間為每周三、六，時間自晚上5點至10點。夜市位置連接池上外環道，鄰近悟饕池上飯包及全家超商，提供了鄉民及觀光遊客夜間消費好去處，除提升地方觀光商機之外，更能活絡夜間商圈。

鄉公所提醒，近期疫情有升溫趨勢，請民眾配合在夜市出入口處依規定量體溫、手部消毒，並落實實聯制登記，同時得全程配戴口罩、不開放試吃及禁止邊走邊吃，並保持社交距離及配合人流管制。