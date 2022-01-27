從資格賽對巴林以直接自由球打破僵局，到昨對伊朗上演「帽子戲法」，賴麗琴先把中華女足帶回暌違14年的亞洲盃，再昂首挺進8強，日籍教頭越後和男賽後直說很高興去年底順利把賴麗琴找回國家隊，「對中華隊的幫助很大！」

「去年底資格賽對巴林，也是靠她的自由球取得領先。」越後說：「昨對伊朗則是平手以上就可以晉級8強，但我們想要贏球。結果比賽開始麗琴就進球，讓球隊士氣大振，也震懾到對手，成為獲勝的關鍵。」

33歲的賴麗琴此前因為工作關係，加上希望交棒給年輕球員，離開國家隊3年之久，去年底歸隊之後，讓隊友、教練、球迷都不禁要說：「有妳真好！」而在正式國際賽上演帽子戲法，也是她的第一次。

「其實我最大的目標，是要在這場球賽盡快得分，讓球隊安定。」賴麗琴謙虛的把功勞歸給隊友與團隊，笑說第2球既是射門也是傳球，當時她一腳吊射恰好打中門柱內側入網，「我當時有看隊友，也有看守門員的位置，總之就是把球往遠柱吊，是有一點幸運啦！」

賴麗琴的亮眼表現，其實背後是很高的自我要求，暌違3年重返國家隊，她也擔心自己的狀態跟不上年輕球員，只能更努力自我訓練。這次亞洲盃首戰中國大陸，進攻型的賴麗琴被迫在戰術需要下擔任防守中場，一開賽的勉強回傳也導致失球，但她從失誤中記取教訓，成了取勝伊朗的頭號功臣。

「對中國我當下拿球沒有先看周邊的環境，才有那樣的失誤，造成後面的結果，應該早一點把球踢出去，解除危機。」賴麗琴說，自己的位置就是以教練戰術為主，防守部分對她而言的確比較吃力，「我這邊也是會判斷球賽的過程，作攻擊跟調整。遇到強的對手還是要以守備為主，有機會的話再出去攻擊。」

中華女足昨晚擊敗伊朗，總統蔡英文今天也發臉書恭賀，賴麗琴說：「足球在台灣沒有那麼盛行，這一次能夠透過總統，讓台灣的足球能有更好的發展，是蠻開心的！」至於下一場8強賽決定能否直接取得明年世界盃門票，賴麗琴則說：「只要大家不害怕，有信心，把教練的戰術與平常練的東西發揮在球場上，再臨場應變，我覺得我們應該可以打進4強！」