高雄港區傳播鏈持續擴大，高雄27日再增8例本土確診個案，其中4例屬於家庭群聚、3例國內航線輪船的印尼籍工作人員，另1案則是社區接觸感染，高雄市長陳其邁表示，從時間序列來看，目前高雄港傳播鏈應該已經進入到守住社區防線的關鍵階段。

目前高雄港中島管制站紅區（34、36、38、55號碼頭、中信高鼎廠），合計共篩檢1萬2469人，PCR陰性共1萬2459人，10人陽性確診，高雄港中島管制站黃區（118號碼頭、貨櫃區）共採7402人，全數PCR陰性，小港、前鎮社區篩檢站共採4987人，PCR陰性共4986人，1人陽性確診，旗津區診所有呼吸道症狀的民眾共採882人，PCR陰性共868人，14人待採檢，而旗津社區篩檢站合計共篩檢2萬2502人，PCR陰性共2萬2494人，8人陽性確診。

陳其邁表示，從旗津社區篩檢站整體狀況來看，盛行率僅0.035％，換句話說，迄今目前社區傳播風險相當低，所以防疫團隊會持續針對旗津相關的疾病流行狀況來做風險分級與管理。

陳其邁指出，從時間序列來看，按照正常時間周期，目前應該已經進入守住社區防線的關鍵階段，防疫團隊將把重點放在醫療院所對社區的定點監測，藉此來看社區是否安全，二方面也希望全力找出有可能的高風險對象，例如港區相關工作人員，同時在高雄港高風險區域加大防疫強度。