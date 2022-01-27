南投縣仁愛鄉青青草原門口，27日下午有民眾開車經過時，看到有民眾竟然大字形的躺在馬路中間一動也不動，嚇得趕緊拿起手機錄下這驚險的畫面，南投警方表示，下午3點30分左右獲報後抵達現場，躺在地上的民眾已經離開現場，據了解是有民眾發生口角，其中一名女子躺在地上不願起身，到場時皆已經離開現場，但已違反《道路交通管理處罰條例》78 條1項4款，可開罰300元。
南投警方表示，接獲民眾報案，指出有民眾躺在青青草原門口的馬路，隨即趕往現場了解，但抵達現場時候，躺在地上的民眾已經離開現場，據現場民眾表示，是有幾名民眾在現場口角，女子疑似不滿躺在地上洩恨，沒多久就被人拉離現場，所幸沒有發生其他事故。
警方說，第一時間抵達現場有發現附近再訓練的田徑老師，一開始誤以為是體力不支原地躺下休息，但最後確認並非如此，而該民眾行為已經明顯觸法，依《道路交通管理處罰條例》78 條1項4款，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，依規定可開罰300元，也提醒民眾，躺馬路行為不僅觸法，還可能發生危險，切勿以身試法。
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