台北市公布就讀科大學生案18589及18611匡列即採檢結果，案18589匡列244人居家隔離、擴大採檢13人，僅有1人陽性，即是案18611。針對案18611匡列居家隔離281人，擴大採檢共19人，正在檢驗中。

宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店一名員工（案18495）就讀位於台北市的中國科技大學，傳染給同校友人（案18521），案18521又與16人聚餐，造成另外2名友人（18589、18611）確診，分別就讀德明科大及致理科大。

台北市衛生局表示，截至27日下午2時，台北市匡列案18589同住者及其他相關接觸者244人居家隔離，其中 1人採檢PCR陽性為案18611，49人檢驗陰性，194人檢驗中；擴大採檢13人，6人檢驗陰性，7人尚在檢驗中。案18611匡列相關接觸者居家隔離281人，擴大採檢共19人，皆於檢驗中。

針對松山區某幼兒園教師確診個案（18590），衛生局說，案18590匡列相關接觸者居家隔離147人，17人陰性，130人尚在檢驗中；擴大採檢共240人，221人陰性、19人檢驗中。

衛生局呼籲，民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、腹瀉、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀或嗅味覺異常等症狀，請儘速就醫或前往臺北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院等7家臺北市醫院採檢站採檢，就醫或篩檢前請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具，相關問題可洽1922或臺北市防疫專線02-23753782詢問。