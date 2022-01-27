彰化縣二林鎮土雞場確診高病原性禽流感案例，27日完成撲殺清場消毒工作，撲殺2萬2947隻土雞。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣二林鎮土雞場確診高病原性禽流感案例，27日完成撲殺清場消毒工作，撲殺2萬2947隻土雞。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

氣溫溜滑梯，禽流感猛發威，彰化縣二林鎮土雞場確診高病原性禽流感案例，27日完成撲殺清場消毒工作，撲殺2萬2947隻土雞，2022年度彰化縣合計通報發生4場高病原性禽流感案例場，元月已撲殺10萬4987隻家禽。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，二林鎮一家土雞場24日主動通報場內雞隻有異常死亡情形，防疫人員採樣送驗，經家衛所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員27日完成該場土雞場撲殺清場及消毒工作。

彰化縣動物防疫表示，我國候鳥路徑上游國家，韓國與日本近期持續發生高病原家禽流行性感冒H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒疫情，我國入境候鳥檢體，包含鴨科排遺與死亡黑面琵鷺，都曾檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒株，和2021年入冬韓國與日本爆發的H5N1亞型病毒株相近，顯見透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

冬季為禽流感好發的季節，因氣溫下降，加上溫差變化大，易使得家禽免疫力下降而罹病，彰縣府呼籲養落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善。屆期未改善者，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。