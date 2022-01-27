江大成（左一）找來他的台大同學（馬丁、賴思宏、黃泓硯）與媽媽徐薇（左二）一起組成「薇寶幫」。（東森綜合台提供）

八三夭錄製新春特企。（東森綜合台提供）

《全民星攻略》主持人曾國城、蔡尚樺將在大年初一陪大家迎新春。（東森綜合台提供）

曾國城、蔡尚樺主持的東森益智節目《全民星攻略》大年初一（2月1日）推出「如虎添億發大財 大年初一特別企劃」，「哇比哩卡虎」資格賽玩法，有別以往的福袋遊戲方式，這次要讓3大家族依照樸克牌花色大小來決定上台順序。

節目找來演藝圈的3大家族錄製新春特企，有陳亞蘭率領鍾欣凌、黃珮嘉、陳怡真、紀麗如組成的「皇帝幫」，補教名師徐薇的兒子江大成找來他的台大同學與媽媽一起組成「薇寶幫」，還有音樂家族「八三夭」。

鍾欣凌得知「薇寶幫」都是台大畢業高材生後，心生轉移陣營的念頭，改口說：「我想轉去台大。」而把話聽錯的曾國城則笑虧鍾欣凌：「相信我，妳一定是住（台大醫院）重症病房的。」被惹怒的她回嗆：「我如果去，你也住隔壁病房啦！」好交情的他們亂用地獄哏互虧，笑翻全場。

製作單位不只準備與3大家族有關的題目，還有各種春節相關習俗題，讓觀眾在年節期間活化大腦。而題目傳統習俗中『拜年』時的正確抱拳方式，竟考倒在場所有人，接觸傳統文化幾十年的陳亞蘭解釋得頭頭是道，卻被曾國城打槍：「如果錯了會不會很尷尬？」陳亞蘭笑回：「不會，因為『一鄉一腔，離鄉不離腔』。」認為每個地方都有自己的規矩，順勢為自己找了個台階下。

而帶著兒子們上節目的徐薇，首次挑戰新賽制便直接攬下命運之紐的重責大任，每次按扭前還會先手舞足蹈的施法，就算獎金選項中有「＋０」她也不怕，向兒子們大聲喊話：「沒關係，我會補你們。」被曾國城虧：「妳上節目是來陪孩子們玩的吧！」新春特別節目將於2月1日晚8時在東森綜合台播出。