名間鄉「天空之星」新建工程 ，27日舉行動土儀式。（廖志晃攝）

名間鄉「天空之星」示意圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府斥資5.1億元，在名間鄉松柏嶺，興建高50公尺的「天空之星」景觀平台，27日動土開工，預計2024年完工，未來結合毗鄰的全國道教聖地受天宮，將成為觀光新地標，預估每年可吸引200萬人到訪，帶來1億元商機。

「天空之星」動土典禮，由縣長林明溱率觀光處長陳志賢、工務處長陳錫梧、衛生局長陳南松與會，受天宮主委陳登岳，縣議員史雪燕、陳翰立、唐曉棻、張嘉哲、洪浩原，國民黨南投縣黨部主委林儒彬、名間鄉長陳文德及代表會主席陳國能、南投縣觀光協會理事長茆晉詳等人都共襄盛舉。

林明溱表示，天空之星建成啟用後，將由縣府直接管理營運，結合香客如織的受天宮，每年為名間鄉、南投縣帶進遊客至少200萬人，每年門票收入上億元，預估約5年可回收投資經費，還能帶動周邊旅宿、農特產品商機，讓南投觀光首都再登巔峰。

陳志賢指出，高空景觀塔「天空之星」位於八卦山麓，可飽覽彰化平原及二水鄉海天勝景，50公尺高塔設計連結受天宮玄天上帝「龜、蛇」意象；主建物呈現「雙龍戲珠」的概念，具有節節高升、喜慶吉祥寓意；地景配置呈阿拉伯數字8的形狀，也是「發」的諧音，從另個角度看，8是代表「無限」的符號，希望當地發展無限。

主體建築包含天空之星─動態LED球體光幕、室內觀景空間、戶外觀景平台、360度透明步道、雙螺旋戶外階梯、商場空間及律動夜間燈光照明；其中，屋頂的LED球體光幕，除了燈光效果，也可配合季節呈現天空星象，兼具教育意義且符合天空之星的名稱。

天空之星周邊空間則規畫為彩帶地景公園，透過起伏環繞的步道，讓遊客行進時有360度的視野景觀，並有廣達3500平方公尺的地下商店區、草地廣場及地下停車場等。