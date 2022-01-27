美國海軍近年持續發展分散式殺傷（Distributed Lethality）概念，希望配合大量無人戰力讓中國大陸手忙腳亂。不過智庫專家指出，美國國會持續無法就2022年預算案達成共識，加上部分議員「扯後腿」，導致美國無人載具製造與零組件供應能力面臨下滑，恐對美國海軍於西太平洋的作戰計畫構成「嚴重影響」。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）在《富比世》（Forbes）指出，美國總統拜登（Joe Biden）自前總統川普（Donald Trump）手中繼承多項關鍵計畫，包括目前美國海軍眼中最優先的遠程火力、數位網路和無人系統等，目標是發展分散式殺傷概念，以在未來戰場有效突破中國大陸與俄羅斯的「反介入／區域拒止」（A2AD）火網。

不過負責執行危險或單一重複任務、對分散式殺傷概念至關重要的無人系統，卻正在研發和生產層面上面臨危機；儘管美國海軍希望推進陸、海、空各類無人載具的研發，但部分國會議員卻持續質疑相關計畫的技術成熟度和未來作用，並以此為藉口刪減預算，忽視部分無人系統在美軍的使用歷史已達30年，以及沒有資金研發就不可能有成熟技術的事實。

另外，2022年還可能成為10多年以來，美國海軍用無人水下載具生產量最低的1年，因為國會至今仍無法就政府預算案達成共識，導致相關計畫陷入「與現實脫節且無法預測的預算環境」中，讓美國海軍只能靠持續撥款決議案（Continuing resolutions）獲得資金。

湯普森警告，若對分散式殺傷概念至關重要的設備無法如期進行研發與生產，那美國海軍也不可能按計畫建構因應未來威脅的能力，將對該軍種於西太平洋等區域達成作戰目標的能力造成「嚴重影響」。