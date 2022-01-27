別輕易把影片情節搬到床上，小心惹怒女友！1名女網友說男友平時喜歡看大陸網友製作的有趣短片，男友看久了開始學習大陸口音與用語，某次2人準備床上大戰時，男友突然親了她脖子，並深情款款地說「就知道你好這口啊」讓她瞬間解嗨，男友則無奈回「單純想學大陸幹片說話而已」。

該名女網友在Dcard上發文表示，他的男友平時很喜歡看大陸許多抖音、微博影片，該類影片多半有劇情、拍攝手法簡單、內容有趣詼諧，原PO男友平時一直看之下也漸漸學習到大陸不少口音與說詞，沒想到日前他與原PO準備在床上發生關係時，突然脫口1句話讓原PO崩潰。

女網友的男友平時喜歡看大陸網友製作的有趣短片，某次2人準備床上大戰時，男友突然親了她脖子，並深情款款地說「就知道你好這口啊」讓她瞬間解嗨。（翻攝自Dcard）

該女網友說，當天男友突然吻她的脖子，她因為對方以前從沒吻脖子而相當興奮，男友後來突然深情地望著她，她以為是準備要「開戰」了，沒想到男友竟說了1句「就知道你好這口啊」還是大陸口音，她後來腦中一直迴盪那句話無法繼續，問對方幹嘛這麼解嗨，男友則回「單純想學大陸幹片說話而已」，讓她超傻眼。

其他網友則留言「聽到真的會傻眼欸，我可能會直接跟他說：洗咧共X小」、「超ㄎㄧㄤ，氣氛瞬間沒了」、「聽到直接乾掉，謝謝」，也有不少網友學起大陸用語「沒勁兒」、「回他：你就是饞我的身子」、「這個脖子嘎蹦脆」、「視頻、充電寶，還有你幹蛤呢」、「太安逸太巴適了吧」。