民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，新北地檢署25日依涉犯偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8罪起訴林，並痛批林秉樞惡性重大，毫無悔意；全案起訴後移審新北地院，今召開羈押庭，不過卻意外發生林的律師搭錯車，延誤開庭的狀況。

本案由審判長謝梨敏、受命法官謝茵絜、陪席法官黃秀敏組成合議庭審理，本案因涉妨害善良風俗之虞，採不公開審理，原訂下午4時開庭卻也意外發生插曲，劉姓辯護律師因原要搭乘北上高鐵，卻意外搭成往南下，另名律師也向合議庭法官要求再與林秉樞針對卷宗再度討論，再給15分鐘時間，因此審理時間也因此被延遲。

林秉樞施暴案時隔56天，新北地檢署25日火速偵結全案，查出林秉樞自去年9月起截錄高女9張裸照、指示助理化名在網路上威脅恐嚇高，甚至發現高與前男友馬文鈺（小馬）仍有聯繫時，醋勁大發，將高拘禁在飯店內施虐；得知媒體欲爆料此事後，還多次致電威脅高要「一起死」。

另外，林秉樞也曾指示賴姓助理、郭姓祕書、鄭姓藝品店負責人3人，幫助他偽造自動櫃員機交易明細照片，利用修圖軟體竄改銀行、郵局帳戶餘額，一度將他帳戶餘額變造為6236萬元，讓他藉此向對外炫耀膨風。因此，林被依8大罪嫌起訴。

不過，國民黨北市議員徐巧芯等人告發林秉樞疑涉網軍、特權喬事、金流異常，涉犯洗錢罪、違反《國家安全法》、《稅捐稽徵法》；另高嘉瑜控告林在看守所說送她「400萬及勞力士金錶」涉嫌誹謗罪，檢方均認定罪證不足，處分不起訴。

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