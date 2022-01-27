大陸半導體國家隊的紫光集團在法院批准之下，通過紫光集團合併重整計畫，並由新進投資人取代前原董事長趙偉國的團隊來主導，最新消息指出，紫光集團放棄在大陸2座城市的記憶體廠區興建計畫，前日本爾必達社長、紫光集團高級副總裁兼日本分公司執行長坂本幸雄也提出離職。

據《日經亞洲評論》報導，紫光集團已經撤銷重慶、成都的投資計畫，知情人士透露，紫光高層原本希望透過坂本幸雄協助興建DRAM生產線，運用其人脈在日本打造一個百人團隊，並於重慶生產先進技術的DRAM，但進度不如預期，紫光也在同時陷入嚴重的財務困境，讓取得技術、先進晶片生產設備都相當困難。至於在成都的計畫，為一座價值240億美元的3D Nand Flash廠區，試圖複製集團旗下另外一間記憶體大廠、長江存儲的成功經驗。

消息人士透露，坂本幸雄早在去年下半年就已經離職，坂本幸雄的發言人也證實此事。報導指出，紫光集團擬全力發展紫光展銳，透過整頓管理團隊來提升公司競爭力。在華為遭到美國禁令封殺後，紫光展銳就取代華為海思，成為大陸手機SoC晶片設計的另一個發展重點，不過，紫光展銳目前仍未向台積電、聯電、中芯國際等晶圓代工廠取得足夠產能，讓該公司無法趁機吃下華為所丟失的所有市占率。

至於坂本幸雄，當時願意出任紫光集團高級副總裁，更與台灣DRAM教父、曾任長江存儲董事長的高啟全有關。日本《鑽石週刊》曾報導，高啟全曾經邀請坂本幸雄一起在紫光做 NAND，但他更想做DRAM，因此一度婉拒高啟全，但在之後仍受到高啟全多次邀約下，終於進入紫光集團，沒想到多年後，2人先後離開紫光。高啟全在離職後受訪指出，對外表示階段性任務完成且要做自己的事，之後選擇在辛耘主導的大陸發展再生晶圓事業。

當時背景還有大陸想發展自己的記憶體技術，其中更透過更種方式獲得自有 DRAM 技術，例如透過福建晉華與聯電前工程師謀合美光專利技術，後續引發一系列的訴訟，最新消息為，二審智慧財產及商業法院27日宣判，原判決撤銷，判處涉案聯電3名員工無罪及6月至1年不等徒刑，均緩刑，判罰聯電從1億元下修至2000萬元新台幣。

聯電與美光則是在去年11月共同宣布，雙方達成全球和解協議，各自撤回提起訴訟，聯電將向美光一次支付金額保密的和解金。