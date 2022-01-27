近期各地超市、傳統市場頻傳缺蛋，為了滿足國人對雞蛋的需求，農委會擬透過中央畜產會在過年後每周進口1個40呎貨櫃、32萬顆雞蛋，希望滿足國人用蛋，至於會進口至何時？農委會畜牧處副處長江文全表示，將視後續變化處理。

據悉，如加上海運價格、物流費用等，初估每顆進口雞蛋到岸價依為4元至6元，江文全表示，雖然在春節前雞蛋每天約缺百萬顆雞蛋，預估年後會較為平穩，進口的雞蛋部分會給加工業者，部分則會至各地通路。

江文全提及，目前雞蛋價格擬凍漲至春節結束，春節後就看產銷供應動態調節。